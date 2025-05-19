Институт Гайдара: особенности рынка труда снижают эффективность ДКП Банка России

Аналитики института Гайдара изучили, как на экономическую политику в России влияет то, что зарплаты не могут снижаться, когда экономика замедляется. Оказалось, что это уменьшает эффективность денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Вестник института экономики РАН».

В период спада бюджетная политика работает лучше, потому что помогает компаниям снизить расходы на зарплаты. А вот денежно-кредитная политика в таких условиях становится менее эффективной.

Исследователи из лаборатории моделирования экономических процессов подробно рассмотрели эту проблему асимметричной жесткости зарплат и ее последствия для России. Банк России использует динамическую стохастическую модель общего равновесия. В ней есть особый параметр, который учитывает, что компании не любят урезать зарплаты работникам, так как это может демотивировать сотрудников или даже заставить ценных специалистов уволиться.

Эта модель помогает понять, как экономика реагирует на разные потрясения, например, когда цены на экспорт резко падают на 30%. Также она показывает, насколько эффективны будут ответные меры государства в такой ситуации, учитывая, что зарплаты обычно не снижаются даже в кризис.

Экономика падает сильнее — на 2,7%, когда зарплаты не подстраиваются нормально под этот факт. Сравните с падением всего на 2,2% при естественной гибкости оплаты. Когда цены на экспорт падают, ВВП снижается, и курс валюты тоже. Люди могут купить меньше импортных товаров, даже если производство не меняется. Это охлаждает экономику. К тому же реальные зарплаты уменьшаются, потому что цены растут быстрее — на 5,6% вместо 4,9%.

Когда экономика переживает спад, государство увеличивает свои траты, чтобы поддержать ситуацию. В это время зарплаты остаются на прежнем уровне, хотя цены на экспорт падают.

Ранее сообщалось, что средний чек покупок в российских магазинах вырос на 4,28%. Такой показатель зафиксировали по итогам первого квартала 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.