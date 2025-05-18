В России средний чек покупок в супермаркетах вырос на 4,28%

По итогам I квартала текущего года, средний чек в российских супермаркетах вырос до 804 рублей. Показатель вырос на 4,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда составлял 771 рубль, сообщает ТАСС .

Согласно данным исследования банка «Русский стандарт», наиболее часто россияне предпочитают делать покупки в офлайн-магазинах, а не через интернет. В I квартале 2025 года в среднем каждый человек совершал 12 покупок в обычных магазинах и лишь 4,2 — в интернете. При этом в прошлом году показатели были выше: 12,2 покупок в обычных магазинах и 3,5 — в онлайне.

Средний чек в интернете за отчетный период вырос на 10,9% по сравнению с I кварталом прошлого года и составил 2 004 рубля (в 2024 году — 1 807 рублей). В то же время средний чек в офлайн-магазинах вырос на 3,94%, достигнув 764 рублей (в 2024 году — 735 рублей).

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что «мягкая посадка» российской экономики позволит Центробанку снизить ключевую ставку. Он подчеркнул, что сегодня высокий уровень инфляции — главная проблема экономики РФ.