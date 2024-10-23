Иностранным правообладателям стало сложнее защищать свои права на рынке РФ

Российские суды стали массово отказывать иностранным правообладателям и их представителям, защищающим права на свою интеллектуальную собственность в России, в цессии (передача права требования по договору от одного лица другому — ред.), сообщает «Коммерсант» .

Цессия стала активно использоваться после затруднений с расчетами с зарубежными компаниями. Такие договора теперь воспринимаются судом как способ обойти указ президента России о расчетах с использованием спецсчетов.

По мнению экспертов, такая практика приведет к тому, что иностранным правообладателям станет сложно отстаивать свои интересы в области интеллектуальных прав.

Например, в октябре Арбитражные суды отказали в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве минимум 226 раз. В такие ситуации попали истцы TV Tokyo (бренд «Наруто»), Rovio Entertainment Corporation (бренд Angry Birds) и так далее.

Ранее гражданин США Джеффри Пикколо пожаловался, что не может подать иск в обычный суд после смерти жены в парке аттракционов Disneyland. Всему виной подписка на сервис Disney+, которую он оформил 5 лет назад.