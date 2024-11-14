Иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги станут доступны исключительно для квалифицированных инвесторов. Также только они смогут покупать финансовые инструменты на активы с реальной поставкой, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В указе регулятора указано, что есть и исключения. Они касаются бумаг из государств Евразийского экономического союза, а также международных финансовых организаций в составе стран ЕАЭС. Перечисленные бумаги будут доступны для неквалифицированных инвесторов.

Указ ЦБ РФ основан на п. 13 ст. 44 закона «О рынке ценных бумаг». Он определяет, что ценными бумагами для квалифицированных инвесторов являются бумаги, эмитентом которых является лицо, зарегистрированное за рубежом, бумаги иностранных государств и финансовых организаций и российские депозитарные расписки.

Ранее российские компании объявили даты, когда планируют выплатить дивиденды акционерам за последние девять месяцев. Эксперты считают, что выплаты в 2024 году составят триллионы рублей.