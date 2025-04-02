Иностранные ритейлеры могут потерять права на товарные знаки в РФ

Иностранные ритейлеры Inditex, H&M, Uniqlo и Vans могут потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов, сообщает РИА Новости .

Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 20 лет с даты подачи заявки на его регистрацию. При этом необходимо непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет.

По словам юристов, есть высокая вероятность досрочного прекращения для товарных знаков брендов, которые ушли с российского рынка в 2022 году.

Партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров считает, что зарубежным компаниям будет легко вернуться в РФ с опционом, если он оформлен правильно и не содержит допформулировок об одобрении правкомиссией.

В Минпромторге же заявили, что решившим вернуться брендам придется много заплатить за активы. А так как речь идет в основном о недружественных странах, то иностранные компании сначала должны будут получать разрешение правкомиссии. Опционы в этом случае будут только дополнительным фактором для принятия решения, добавил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков.