Иностранные инвесторы зарабатывают миллиарды в российском Кургане

Ura: инвесторы из ОАЭ, ФРГ и Британии зарабатывают сотни млн рублей в Кургане

Инвесторы из стран Востока и Запада продолжают управлять крупными предприятиями в Кургане. Они зарабатывают сотни миллионов рублей в год, несмотря на санкции, сообщает Ura.ru .

Заводом «Курганхиммаш», который создает оборудование для атомной, нефтегазовой, металлургической, химической и других областей, на 75% владеет компания из ОАЭ «Трекотэ». Фирмы «Фруктолайн» и «Фруктолайн Экспорт», производящие соки, работают под влиянием британской компании «Геллан Консталтинг».

Компания «Бауэр Машины — Курган», которая создает и ремонтирует буровые установки, принадлежит иностранному инвестору. Его с 2009 года контролирует немецкая фирма BAUER Maschinen GmbH. Каждая компания, несмотря на санкции, приносит бенефициарам сотни миллионов рублей прибыли в год.

Ранее Еврокомиссия запретила инвесторам из ЕС выкупать акции у россиян. Отечественные инвесторы 12 августа 2024 года планировали продать через Национальный расчетный депозитарий физическим и юридическим лицам Евросоюза активы на 35 млрд рублей.