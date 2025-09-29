Иноагенты будут лишены налоговых преференций в России

сегодня в 17:59

Минфин России хочет поднять НДФЛ до 30% для иностранных агентов

Российское министерство финансов предложило повысить для иноагентов ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30%. Они лишатся и иных налоговых преференций, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

Помимо этого, иноагенты лишатся возможности получения налоговых вычетов на долгосрочные инвестиции. Еще им придется платить налоги на доходы от реализации активов, доходов при наследовании и дарении.

Инициативы изложены в подготовленном законопроекте. Он будет вносить изменения в некоторые положения в налоговой, бюджетной, а также таможенно-тарифной политике.

29 сентября правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Министерство финансов России выступило с рядом инициатив.

