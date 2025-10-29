Инновационные лифты из Подмосковья установлены в 6 регионах России

Инновационные лифты Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») установлены в шести регионах России. Продукция СЛЗ эксплуатируется в Подмосковье, Краснодарском крае, Тюменской области, Республике Татарстан, Адыгее и Карачаево-Черкесской республике, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Флагманский лифт завода — результат сотрудничества СЛЗ и студии Артемия Лебедева. В этой инновационной модели реализован целый комплекс цифровых технологий: система распознает внешний вид пассажиров, подстраивает цвет подсветки под их одежду, выводит на дисплей прогноз погоды, новости и биржевые котировки. А уже в ближайшее время лифт получит интеллектуального голосового помощника, который выведет взаимодействие с кабиной на новый уровень. Он сможет давать справки, отвечать на вопросы и сопровождать пассажира в пути — как персональный лифтер, умеющий поддержать разговор и поделиться актуальной информацией.

Как рассказал заместитель генерального директора по развитию СЛЗ Дмитрий Захаров, инновационный лифт был презентован весной 2024 года, тогда же было запущено серийное производство. Сегодня инновационные лифты СЛЗ установлены в 7 жилых комплексах страны.

Больше всего кабин новой серии появилось на западе Сибири: около 29% установок пришлось на Тюменскую область, где умные лифты уже стали частью жилых комплексов. На втором месте — Краснодарский край, где сосредоточено примерно 27% всех поставок: в Краснодаре и Новороссийске. Еще порядка 24% лифтов установлены в Казани — городе, который активно развивает культуру современного девелопмента. Оставшиеся поставки пришлись на Подмосковье, Адыгею и Северный Кавказ.

По словам Дмитрия Захарова, такое распределение отражает главные тренды рынка: именно регионы с активным строительством современных жилых кварталов и многофункциональных комплексов становятся первыми точками внедрения технологических решений в инженерной среде. В ближайшие месяцы СЛЗ планирует расширить географию установок умных лифтов.

