Инфляция в США в июле замедлилась до минимальных значений с марта 2021 года

Индекс потребительских цен в США в июле этого года увеличился на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом потребительские цены в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли всего на 0,2%, сообщает « Интерфакс ».

Темпы инфляции замедлились до минимума с марта 2021 года. Кроме того, они снизились по сравнению с 3% в июне, когда была зафиксирована дефляция в 0,1%.

По данным Trading Economics, аналитики ожидали сохранения инфляции в США в июле на июньском уровне. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.

Кроме того, цены на транспортные услуги в США выросли на 8,8%, одежду — на 0,2%. Но стоимость новых автомобилей снизилась на 1%, подержанных — на 10,9%. Темпы роста цен на продукты питания остались прежними — 2,2%.

Стоимость энергоносителей увеличилась на 1,1%. При этом цены на бензин уменьшились на 2,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в июне выросли на 0,2% в помесячном сравнении и на 3,2% в годовом, что стало самым слабым подъемом с апреля 2021 года. В июне повышение составляло 0,1% и 3,3% соответственно.

Ранее стало известно, что ФРС США 8-й раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Ее сохраняли на установленном показателе с июля 2023 года.