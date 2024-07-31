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ФРС США 8-й раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила в восьмой раз подряд не менять базовую ставку, оставив ее на уровне 5,25-5,5% годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Большинство американских аналитиков прогнозировало, что июльское заседание регулятора завершится именно таким результатом: ставка останется на прежнем уровне, который ФРС установила в июле 2023 года.

Год назад регулятор заявлял, что дальнейшее повышение ставки уместно и направлено на достижение максимальной занятости в экономике, целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.

Однако в дальнейшем ставку не меняли, а сохраняли на установленном показателе.