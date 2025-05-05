Инфляция в Швейцарии опустилась до 0%

В Швейцарии цены на товары и услуги практически не изменяются, что привело к снижению инфляции в стране до нуля, сообщает The Wall Street Journal .

В ответ на эту ситуацию Центробанк страны рассматривает возможность принятия мер для стимулирования экономической активности, включая возвращение отрицательных процентных ставок. В настоящее время ключевая ставка в Швейцарии составляет 0,25%.

Одной из причин такого положения дел стало недавнее укрепление швейцарского франка по отношению к доллару, вызванное активной скупкой инвесторами безопасной валюты на фоне торговых напряжений, связанных с политикой президента США Дональда Трампа.

По данным финансовых аналитиков, на заседании 19 июня Национальный банк Швейцарии может снизить ключевую ставку с 0,25% до 0%.