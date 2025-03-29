Индийский миллиардер подумал о переезде из Британии из-за вводящегося налога

Индийский миллиардер Лакшми Миттал, чье состояние, согласно Forbes, составляет 17,7 млрд долларов, жил в Великобритании 30 лет. Однако он рассматривает вероятность переезда из государства из-за отмены безналогового режима для иностранцев на прибыль, полученную за пределами страны, сообщает РБК .

Миттал пока просчитывает все преимущества и недостатки нахождения в Великобритании. Решение миллиардер примет в 2025 году. Однако есть высокая вероятность, что бизнесмен откажется от налогового резидентства Соединенного Королевства.

Известно, что Миттал начал приобретать недвижимость в Дубае, ОАЭ. У бизнесмена есть жилье в Соединенных Штатах, Азии и странах Европы.

С 6 апреля налоговый режим, согласно которому, иностранцы делают отчисления только с доходов, полученных в Великобритании, будет отменен. Его поменяют на иную систему. Согласно ей, придется платить налоги с любых доходов.

Митталу 74 года. Он председатель правления AcelorMittal. Компания — самая крупная в мире среди сталелитейных и горнодобывающих.

Ранее сообщалось, что британец Сэмюэл Хайленд почти 20 лет назад уехал из Ноттингема во Владимир. Там он ведет блог о жизни в РФ и помогает перебраться в страну. В Великобританию мужчина возвращаться не хочет.