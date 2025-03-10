«Решили, что я сошел с ума»: британец объяснил, почему переехал в Россию

Уехавший в РФ британец завел блог и помогает иностранцам с переездом в страну

Британец Сэмюэл Хайленд около 20 лет назад перебрался из Ноттингема во Владимир, он ведет блог о жизни в России и помогает с переездом другим иностранцам. Мужчина рассказал, почему он выбрал жизнь в РФ и не хочет возвращаться в Великобританию, сообщает kp.ru .

Сэм с детства интересовался Россией, но без интернета было сложно найти информацию. Позже он случайно познакомился с русской семьей из Владимира и в 2003 году впервые приехал в Россию. Хотя тогда ему все показалось чужим и непривычным, что-то «зацепило», и он стал приезжать снова и снова, а в 2005 году решился на переезд.

Как признался иностранец, образ жизни русских стал ему ближе, чем соотечественников.

«Когда я рассказал друзьям и родным, что перебираюсь в Россию, они решили, что я сошел с ума», — заявил Сэмюэл.

По его словам, в британских новостях о России говорили, что это опасная страна с высоким уровнем преступности. Однако, по мнению иностранца, жизнь в РФ намного спокойнее, чем на его родине, где уровень жизни сильно снизился.

Как отметил иностранец, российские власти стараются решать все вопросы, а в Великобритании власти, наоборот, закрывают глаза на проблемы с мигрантами. При этом высказываться против них нельзя, иначе назовут расистом и будут серьезные проблемы, поэтому люди страдают и молчат. В стране царят страх и хаос, рассказал британец.

Он добавил, что ему нравится прямота россиян, в отличие от британцев, которых стараются казаться милыми, но за спиной могут «говорить гадости».

Сэмюэл признался, что в России чувствует себя дома и не хотел бы возвращаться в Британию.

«Я здесь счастлив, у меня есть друзья, любимая работа, я чувствую себя на своем месте», — говорит 46-летний мужчина.

Он также рассказал, что в своем блоге о России часто сталкивается с хейтерами, которые спрашивают, сколько ему платят за «пропаганду», но много и тех, кто просит помочь с переездом в РФ.

«Мне пишут и звонят иностранцы, благодарят за то, что я открыл им глаза, спрашивают, что нужно сделать, чтобы попасть в Россию», — поделился Сэмюэл.

Он принял около сотни таких обращений за полгода и с удовольствием объясняет, как получить вид на жительство в РФ.