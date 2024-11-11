Индия призвала Россию срочно увеличить покупки ее товаров

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что России и Индии необходимо как можно скорее исправить несбалансированность торгового баланса, так как это мешает дальнейшему росту, сообщает Lenta.ru .

Он подчеркнул, что на сегодняшний день объем двусторонней торговли между Москвой и Нью-Дели составляет 66 млрд долларов. При этом цель в 100 млрд долларов более чем реалистичная, если российские импортеры начнут активнее скупать товары из Индии.

Индийский министр выступил с призывом в кратчайшие сроки устранить нетарифные ограничения и нормативные препятствия, а также подчеркнул значимость развития расчетов в национальных валютах.

Несоответствие объемов торговли между РФ и Индией обусловлено тем, что основной экспортный товар для Москвы — нефть, которая и составляет большую часть растущего товарооборота. Другие товары пользуются гораздо меньшим спросом.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели сделал одолжение всему миру, покупая российскую нефть, иначе цены на сырье бы подскочили до 200 долларов за баррель.