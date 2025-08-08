Индия отменяет планы по закупке оружия и самолетов у США

Индия не будет закупать американское оружие и самолеты, как планировалось ранее. Это стало ответом страны на введение дополнительных пошлин со стороны США за закупку нефти у РФ, сообщает Baza .

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх должен был полететь в Соединенные Штаты, чтобы обсудить закупку оружия и самолетов. Однако он отменил визит после того, как Вашингтон ввел дополнительную пошлину в 25% на импорт из Индии за закупки нефти из РФ.

Однако Reuters пишет, что Индия все еще может закупить вооружение, но после того, как уточнит у Белого дома позицию по тарифам и перспективам развития двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что, несмотря на пошлины, индийские компании продолжают закупки российской нефти. При этом объемы закупок энергоресурсов могли сократиться.