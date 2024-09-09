Индексы РТС и Мосбиржи выросли в пределах 1,2% на торгах 9 сентября

Торги на российском рынке продолжили сохранять восходящий импульс 9 сентября, самый высокий рост был зафиксирован у компании «Ростелеком» — +3%, сообщает «Интерфакс» .

Индексы подросли на фоне подорожания ноябрьского фьючерса на нефть бренда Brent, который составляет 72 доллара за баррель, и благодаря смешанным сигналам с внешних фондовых площадок.

Индекс МосБиржи к 10:01 вырос на 1,2% до 2653,55 пункта. Индекс РТС к этому же времени увеличился на 1,1% до 930,5 пункта. Курс доллара, установленный Центробанком России с 7 сентября, составляет 89,8225 рубля, он вырос на 11,81 копейки.

На фоне роста индекса на российском рынке увеличились цены на акции ряда компаний, в том числе АФК «Система» на 2,7%, расписок OZON — на 2,2%, ВТБ — на 1,1%, а также «Московской биржи» — на 1%. Лидером роста стала компания «Ростелеком» с показателем в +3%.

Аналитики «Цифры брокера» отметили, что у Центробанка России появился повод отложить повышение ключевой ставки на фоне небольшого снижения индекса потребительских цен — на 0,2%. Снижение произошло впервые за несколько месяцев.