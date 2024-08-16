Индексы РТС и Мосбиржи в пятницу выросли на 0,34%

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ТАСС: индексы РТС и Мосбиржи 16 августа увеличились на 0,34%

Во время открытия торгов индексы РТС и Мосбиржи увеличились на 0,34%, сообщает ТАСС .

Акции первой компании к 10:00 16 августа выросли до 984 пунктов. У Мосбиржи ценные бумаги подорожали до показателя 2 894.

Уже в 10:04 индекс РТС увеличился на 0,41% — до 984,73 пункта. У Мосбиржи показатель тоже вырос на 0,41% до 2 896,44.

Ранее в России спрогнозировали укрепление рубля к доллару и евро на следующей неделе. Курс китайского юаня вернется к прежним значениям.