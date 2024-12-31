Индексация пенсий в России затронет почти 9 млн человек

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Почти девять млн работающих пенсионеров начнут получать проиндексированную пенсию, начиная с 2025 года. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У правительства есть право доиндексировать пенсии, и я надеюсь, что этим правом правительство воспользуется», — сказал депутат ГД.

Индексация страховых пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Они вырастут на 7,3%, отмечал ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В феврале ожидается следующий виток индексации. Пенсии могут вырасти до размера фактической инфляции, добавил Котяков.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что социальная пенсия в РФ вырастет на 14,75% с 1 апреля 2025 года.