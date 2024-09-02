Индекс Мосбиржи снизился на максимальное значение с сентября 2022 года

Рублевый индекс Мосбиржи продолжил снижение. По итогам первых сентябрьских торгов он упал на 3,97%, до 2545,07 пункта, сообщает « Коммерсант ».

Таким образом, индекс Мосбиржи снизился на максимальное значение с сентября 2022 года, когда он рухнул более чем на 10%. А ниже 2600 пунктов индекс находился в последний раз в мае 2023 года.

Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии снизился на 2,71%. Он опустился до 890,82 пункта. Индекс оказался ниже 900 пунктов впервые с 19 апреля 2022 года.

На открытии осенних торгов индекс Мосбиржи снижался на 1,96%, до 2598,34 пункта. Индекс РТС упал на 1,86%, до 898,71 пункта.

В числе лидеров по падению оказались акции «Россетей». Они упали на 11,97%.

Ранее стало известно, что Мосбиржа намерена проводить торги на фондовом и срочном рынках в субботу, воскресенье и праздничные дни. Конкретные даты запуска торгов не раскрываются.