Индекс Мосбиржи резко подрос из-за позитивных новостей по мирному урегулированию

Индекс Мосбиржи значительно вырос на фоне ожидания позитивных новостей по завершению украинского конфликта. Рынок акций начал увеличиваться после того, как СМИ Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного работника администрации президента США рассказало, что план по мирному завершению конфликта могут согласовать в этом месяце или на этой неделе, сообщает РБК .

На фоне позитивных новостей индекс Мосбиржи (IMOEX) увеличился на 1,33% до 2 593,29 пункта по состоянию на 14:30. В 14:55 рост ускорился до 2,1% и индекс вырос до 2 618,4 пунктов.

Больше отметки 2,6 тыс. пунктов индекс вырос в первый раз с 10 ноября.

Ранее в США рассказали о достижении договоренности по основам мирного завершения украинского кризиса в течение нынешней недели. Главные параметры соглашения об окончании конфликта Москвы и Киева могут согласовать всеми заинтересованными сторонами в ближайшие дни.

