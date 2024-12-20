Индекс Мосбиржи растет после сохранения ЦБ ключевой ставки

Российский рынок акций демонстрирует стремительный рост ведущих индексов на более чем 5%, а индекс Мосбиржи впервые с 12 декабря превысил отметку в 2,5 тыс. пунктов Это происходит после того, как Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщает ТАСС .

До окончательного решения регулятора индекс Мосбиржи составлял 2451,23, что на 1,44% больше, а индекс РТС — 746,65 (+1,44%). Это данные торгов на 13:25 по Москве.

По состоянию на 13:30 по московскому времени индекс Московской биржи стремительно рос на 4%, достигнув отметки 2513,01. Индекс РТС также рос на 4%, достигнув отметки 765,47.

К 13:47 по Москве индекс Мосбиржи продолжил расти и достиг отметки 2543,05, что на 5,24% больше. Индекс РТС также продолжал расти и достиг отметки 774,62 (+5,24%).

Ранее совет директоров Банка Росси принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. В октябре регулятор повышал ключевую ставку с 19% до 21%. Первое в следующем году заседание ЦБ состоится 14 февраля.