Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов после решения ЦБ снизить ключевую ставку

Индекс Московской биржи поднялся выше 2900 пунктов после того, как Банк России принял решение о снижении ключевой ставки, сообщает РБК .

На 13:28 пятницы индекс Мосбиржи составлял 2871,78 пункта. Однако уже через 2 минуты он достиг своего максимального значения — 2897,58 пункта.

При этом в 12:29 индекс рухнул, но уже через минуту после решения регулятора начался резкий рост. По состоянию на 13:32 индекс вырос на 1,89% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составил 2910,52 пункта.

В пятницу на заседании совета директоров Центробанка России было принято решение понизить ключевую ставку до отметки в 20%. Это произошло впервые почти за 3 года. До этого момента ключевая ставка в стране составляла 21% и оставалась неизменной с октября прошлого года.