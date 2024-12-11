сегодня в 12:59

Индекс Мосбиржи опускался ниже 2500 пунктов на открытии торгов

Индекс Мосбиржи опускался ниже 2 500 пунктов на открытии торгов в среду. Он ненадолго упал до 2499 пунктов (-0,65%), сообщает «Коммерсант» .

В это же время индекс РТС просел на 0,54%, до 790 пунктов. Сильно подешевели акции двух крупных компаний — ПИК (–1,84%) и «Самолет» (–1,46%).

По состоянию на 11:20 на 1,94% упала стоимость ценных бумаг «Транснефти». Акции «Ростелекома» подешевели на 1,89%.

Юань вырос к рублю на Мосбирже на 13 коп., составив 13,83 руб.

Ранее стало известно, что в среду рубль опять ослаб. Курс доллара укрепился и составил 100,03 руб.