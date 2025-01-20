Индекс Мосбиржи на пике поднялся до отметки 2983 пункта в понедельник
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20 января российский рынок акций ведет себя волатильно. На пике индекс Мосбиржи был на отметке 2983 пункта, затем снизился, сообщает «Финам».
На открытии индекс показал свой максимум, остановившись на отметке 2983 пункта. Такой показатель в последний раз был 1 августа 2024 года.
Затем индикатор скорректировался до 2912 пунктов. К 14:50 мск он вырос на 0,22% и составил 2951,84 пункта. Эксперты утверждают, что в ближайшие несколько дней на рынке сохранится «нервозность» из-за геополитических новостей.
В первую очередь это связывают с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Инвесторы мира интересуются дальнейшими действиями республиканца на посту главы государства, а отечественный финансовый рынок настроился на рост.
Ранее стало известно, что доллар может подорожать после инаугурации Трампа 20 января. Курс российской нацвалюты начнет резко колебаться, согласно мнению экспертов.