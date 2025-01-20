Индекс Мосбиржи на пике поднялся до отметки 2983 пункта в понедельник

20 января российский рынок акций ведет себя волатильно. На пике индекс Мосбиржи был на отметке 2983 пункта, затем снизился, сообщает «Финам» .

На открытии индекс показал свой максимум, остановившись на отметке 2983 пункта. Такой показатель в последний раз был 1 августа 2024 года.

Затем индикатор скорректировался до 2912 пунктов. К 14:50 мск он вырос на 0,22% и составил 2951,84 пункта. Эксперты утверждают, что в ближайшие несколько дней на рынке сохранится «нервозность» из-за геополитических новостей.

В первую очередь это связывают с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Инвесторы мира интересуются дальнейшими действиями республиканца на посту главы государства, а отечественный финансовый рынок настроился на рост.

Ранее стало известно, что доллар может подорожать после инаугурации Трампа 20 января. Курс российской нацвалюты начнет резко колебаться, согласно мнению экспертов.