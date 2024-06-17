Индекс гособлигаций Московской биржи обновил минимум с марта 2022 года

Индекс гособлигаций Московской биржи (RGBI) опустился до 106,77 пункта. Таким образом, показатель обновил минимум с 24 марта 2022 года, сообщает РБК .

Локальный минимум был достигнут 3 июня этого года. Всего с начала года показатель снизился на 11,8%. В этом месяце он потерял 0,85%.

Влияние на долговой рынок могли оказать опасения из-за очередного повышения ключевой ставки, которое ЦБ анонсировал уже на ближайшем заседании. На это намекают и опубликованные данные Росстата по инфляции.

Ранее глава совета Общероссийской общественной организации потребителей (ООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков назвал Мосбиржу уникальным явлением. По его словам, многие страны реализуют валютную торговлю иначе — на внебиржевых торгах.