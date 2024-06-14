Экономист рассказал об уникальности Мосбиржи

Экономист Костиков: ЦБ РФ может обеспечить стабильность на рынке без торгов

По его словам, многие страны реализуют валютную торговлю иначе — на внебиржевых торгах. Профессор уверен, что российский Центробанк способен обеспечить стабильность на валютном рынке без биржевых торгов.

Костиков полагает, что в России необходимо совершенствовать индикаторы, в основе которых лежит биржевый курс валюты на Московской бирже. По мнению экономиста, Банк России может изменить всю систему за короткий период.

«Безусловно, подобный шаг — движение в сторону дальнейшей дедолларизации российской экономики», — резюмировал эксперт.