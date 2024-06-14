Экономист рассказал об уникальности Мосбиржи
Экономист Костиков: ЦБ РФ может обеспечить стабильность на рынке без торгов
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Глава совета Общероссийской общественной организации потребителей (ООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков назвал Мосбиржу уникальным явлением, сообщает Общественное Телевидение России.
По его словам, многие страны реализуют валютную торговлю иначе — на внебиржевых торгах. Профессор уверен, что российский Центробанк способен обеспечить стабильность на валютном рынке без биржевых торгов.
Костиков полагает, что в России необходимо совершенствовать индикаторы, в основе которых лежит биржевый курс валюты на Московской бирже. По мнению экономиста, Банк России может изменить всю систему за короткий период.
«Безусловно, подобный шаг — движение в сторону дальнейшей дедолларизации российской экономики», — резюмировал эксперт.