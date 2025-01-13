сегодня в 13:19

Индекс доллара поднялся выше 110 пунктов впервые с ноября 2022 года

Впервые с ноября 2022 года фиксируется подъем индекса американского доллара выше 110 пунктов, сообщает РИА Новости .

Валюта США продолжает дорожать в ожидании начала президентского срока избранного главы государства Дональда Трампа.

Индекс показывает стоимость доллара к 6 валютам. Это евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко рассказал, что курс доллара на этой неделе составит 102-104 рубля, евро — 105-107 рублей.