Имущество экс-менеджера «Газпрома» Митюшова обратят в доход государства

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-главы дочерней компании «Газпрома» Алексея Митюшова, сообщает ТАСС .

Суд признал недействительными сделки мужчины по приобретению ценных бумаг нескольких предприятий. Теперь в доход государства будут обращены 100% акций АО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Ремонтно-механический завод» и ООО «Техцентр».

Кроме того, активы ООО «Ремэнергомонтаж», «Салаватского катализаторного завода», ООО «Подземнефтегаз» тоже будут взысканы. Суд удовлетворил прошение прокуратуры в части немедленного исполнения решения.

Митюшов планирует обжаловать это решение.

Мужчина руководил «Газпром энерго» с 2007 по 2012 год. По мнению Генпрокуратуры, он с помощью незаконных схем стал владельцем акций ряда предприятий.