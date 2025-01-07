Илан Шор: из-за закрытия Duty Free в Молдавии 500 человек стали безработными

Молдавия закрывает магазины Duty Free, установленные на границах. Из-за этого около 500 человек окажутся безработными на фоне энергетического кризиса, заявил лидер оппозиционного блока страны Илан Шор, сообщает « Царьград ».

Молдавскому бизнесу и так не просто. Однако местные власти помогают ему поскорее закрыться, считает Шор.

Он напомнил, что в иных государствах правительство, наоборот, оказывает содействие своим компаниям, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Однако в Молдавии на бизнесменов, наоборот, оказывают давление. Такой факт отпугивает будущих инвесторов от рынка.

Ранее сообщалось, что в Молдавии произошел энергетический коллапс. С 16 декабря там действует режим ЧС в энергетике. Украина пообещала, что будет поставлять стране электричество по ночам для борьбы с дефицитом.