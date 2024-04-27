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Икру и другие рыбные деликатесы производят почти в 20 округах Подмосковья

Накануне Вербного воскресенья православные верующие отмечают Лазареву субботу. В этот день разрешается вкушение рыбной икры. В Подмосковье производством и упаковкой икры лососевых и осетровых рыб занимается порядка 30 компаний, расположенных в более чем 18 горокругах, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Среди наиболее известных производителей можно выделить «Русское море» из Богородского городского округа, «Северный кристалл» из Дмитрова и «Ледово» из городского округа Щелково.

Икру можно приобрести в региональных сетевых магазинах, а также на рынках и ярмарках.

В Подмосковье функционирует 88 специализированных рыбных магазинов, где каждый желающий может приобрести морепродукты на любой вкус: икру лососевую и осетровую, рыбные полуфабрикаты и консервы.

Также икру можно найти в любом региональном сетевом магазине Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.