IKEA может вернуться в Россию

IKEA оформила товарный знак в России
Экономика

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

Шведская компания-изготовитель мебели IKEA может вернуться в Россию. Фирма зарегистрировала в стране новый товарный знак, сообщает URA.ru.

В списке товаров, а также услуг представители компании указали стандартный перечень. IKEA планирует продавать бытовую технику, мебель, предоставлять услуги по сборке предметов интерьера и т. д.

Роспатент рассматривал заявку с лета 2023 года. Однако с 17 апреля торговая марка начала действовать.

Ранее в Тихвине Ленинградской области бывшая фабрика IKEA «Лузалес-Тихвин» нарастила объем производства на 88%.