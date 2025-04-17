IKEA может вернуться в Россию
IKEA оформила товарный знак в России
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Шведская компания-изготовитель мебели IKEA может вернуться в Россию. Фирма зарегистрировала в стране новый товарный знак, сообщает URA.ru.
В списке товаров, а также услуг представители компании указали стандартный перечень. IKEA планирует продавать бытовую технику, мебель, предоставлять услуги по сборке предметов интерьера и т. д.
Роспатент рассматривал заявку с лета 2023 года. Однако с 17 апреля торговая марка начала действовать.
Ранее в Тихвине Ленинградской области бывшая фабрика IKEA «Лузалес-Тихвин» нарастила объем производства на 88%.