Шведская компания-изготовитель мебели IKEA может вернуться в Россию. Фирма зарегистрировала в стране новый товарный знак, сообщает URA.ru .

В списке товаров, а также услуг представители компании указали стандартный перечень. IKEA планирует продавать бытовую технику, мебель, предоставлять услуги по сборке предметов интерьера и т. д.

Роспатент рассматривал заявку с лета 2023 года. Однако с 17 апреля торговая марка начала действовать.

Ранее в Тихвине Ленинградской области бывшая фабрика IKEA «Лузалес-Тихвин» нарастила объем производства на 88%.