Июньские фьючерсы на нефть пробили отметку в 62 доллара за баррель

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Нефть Brent обвалилась до минимума с апреля 2021 года

Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустились ниже психологической отметки 62 доллара за баррель, чего не происходило с апреля 2021 года, пишет ТАСС .

По данным на вечер вторника, стоимость контракта снизилась на 4,01%. Параллельно наблюдалось снижение цен на WTI — майские фьючерсы подешевели на 4,84% до $58,57.

Аналитики связывают текущее падение с комплексом экономических факторов. Среди ключевых причин — замедление глобального экономического роста, увеличение нефтяных запасов в основных регионах потребления, укрепление позиций доллара на мировом рынке и сохраняющиеся риски рецессии в развитых экономиках.

Особую озабоченность экспертов вызывает ситуация в Китае, где темпы восстановления экономики после пандемийных ограничений существенно отстают от прогнозируемых показателей. Это негативно сказывается на общем уровне спроса на энергоносители.

В случае сохранения негативного тренда не исключено, что страны ОПЕК+ будут вынуждены пересмотреть текущую политику квот на добычу.

Ранее сообщалось о возможном удорожании бензина в России.