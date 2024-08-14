ИИ, роботы и передовые технологии: как развивается аддитивное производство в Москве

На столичных предприятиях активно применяют искусственный интеллект, роботизированные установки, а также передовые технологии, в частности, аддитивного производства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Отмечается, что в сфере R&D в столице занято 300 тыс. москвичей.

По итогам прошлого года в столице средняя выручка высокотехнологичного предприятия на 1 человека составила 8 млн рублей, что в 2,7 раза выше, чем в других отраслях.

«Развитый инвестиционный климат и городские меры поддержки способствуют внедрению инноваций в производство. Столичные предприятия активно занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, изучая и применяя передовые технологии для оптимизации процессов. Среди таких технологий особое место занимает аддитивное производство — одно из ключевых направлений модернизации промышленности. Оно представляет процесс создания трехмерный объектов из различных материалов — пластика, металла или керамики — путем добавления материала слой за слоем», — уточнил Гарбузов.

Так, столичная фабрика 3D-печати «Меритогрупп» за первое полугодие 2024-го на 15% увеличила объем выпускаемой продукции. Среди завершенных проектов — изделия для промышленности, медицины, образования и других сфер. В частности, 10 тыс. корпусных деталей, а также компоненты для робототехники, осветительные устройства, скульптурные изображения и прочее. Загруженность производства сейчас составляет 60%, поэтому фабрика имеет возможность принимать больше заказов и эффективнее удовлетворять растущие потребности клиентов.

С января по июнь текущего года контрактная компания московского производственного кластера «ТехноСпарк» произвела в абсолютном выражении на 750 единиц больше медицинских изделий, чем годом ранее.

Компания TEN Medprint в этом году выпустила более 3 тыс. изделий, что стало рекордом для компании. Ее основная продукция — краниопластики, пластины для остеосинтеза и межпозвоночные кейджи.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся более 725 тыс. человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.