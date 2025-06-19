Идет отбор резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ в Москве

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Москва построит два новых кластера в научно-технологической долине МГУ «Воробьевы горы». Стартовал отбор резидентов, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В мегаполисе формируют инфраструктуру мирового уровня. Общая площадь двух новых кластеров на территории ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» составит свыше 100 тыс. кв. м.

Начался отбор будущих резидентов, которые получат особый правовой режим, налоговые льготы и доступ к научно-исследовательской базе МГУ.

Заявки могут подать компании, занимающиеся наукоемкими проектами в приоритетных для РФ направлениях. Они должны быть значимы для российской экономики, вносить вклад в развитие техсектора Москвы.

При рассмотрении заявок предпочтение будет отдаваться компаниям, которые активно инвестируют в НИОКР и работают в кооперации с вузами. Заявочная кампания проходит на платформе i.moscow.

Собянин напомнил, что в 2023 году открылся флагманский кластер «Ломоносов». Там сейчас трудятся 76 технологических компаний.

Между тем в рамках ПМЭФ эксперты пришли к выводу, что ОЭЗ «Технополис Москва» располагает всеми возможностями, чтобы стать одним из крупнейших промышленных центров Европы. К 2030 году в рамках развития ОЭЗ планируется создать свыше 90 тыс. рабочих мест.