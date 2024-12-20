Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы в РФ критичным

Рост цен на стройматериалы в РФ является критичным. С 2021 года в среднем стоимость этой продукции увеличилась почти на 64%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в 2 раза», — сказал Хуснуллин в интервью РБК.

По его словам, РФ заказывает строительные и ремонтные работы на триллионы рублей. Поэтому при росте цен на стройматериалы бюджет теряет деньги.

Он уточнил, что сейчас в стране возводить объекты стало дороже, но юридического механизма, который бы действовал на данный процесс, еще нет. При этом между производителями нет сговора, на который обычно реагирует ФАС. Поэтому непонятно, как именно следует бороться с повышением цен.

Как добавил вице-премьер, не один раз он предлагал ввести госрегулирование в данном сегменте. Но инициативу не поддержали, так как эта сфера не консолидирована.

Хуснуллин пояснил, что строительная инфляция складывается из нескольких факторов. От 30 до 70% приходится на долю стройматериалов. Затем идет зарплата, которая оценивается в себестоимости объектов от 15 до 50%. На третьем месте — транспортные механизмы, подорожавшие на десятки процентов.