Художник мультфильма «Ежик в тумане» подала иск к ЦБ из-за монет

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова обратилась в Мещанский суд с иском о защите авторских прав к ЦБ, сообщает РИА Новости .

Дело связано с выпуском монет из серии «Российская (советская) мультипликация». Ярбусова напомнила, что в 2024 году ЦБ выпустил в обращение три вида монет «Ежик в тумане» из данной серии.

Художник-постановщик считает, что регулятор использовал результаты ее интеллектуальной деятельности без спроса, тем самым нарушив ее права. По словам истца, ЦБ не указал ее как автора работы.

На данный момент иск к производству еще не принят. Этот вопрос решается.

«Союзмультфильм» же заявил, что обладает правами на «Ежика в тумане». Он по договору может использовать персонажа для производства каких-либо товаров.

Ранее в ЦБ отметили, что монета «Ежик в тумане» выпускается при наличии договора с правообладателем, которым является «Союзмультфильм».