В ЦБ ответили Норштейну на обвинения в воровстве из-за монеты «Ежик в тумане»

В пресс-службе Банка России ответили на обвинения народного артиста РФ Юрия Норштейна в воровстве заявив, что монета «Ежик в тумане» выпускается при наличии договора с правообладателем, которым является «Союзмультфильм», сообщает РБК .

«Нам гарантировано, что заключение договора не противоречит и не является нарушением и (или) неисполнением условий каких-либо актов, постановлений, приказов, судебных запретов, мер обеспечения, каких-либо иных ограничений или решений, не является нарушением прав третьих лиц и не может привести к предъявлению требований третьими лицами», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Накануне Центробанк выпустил памятные монеты «Ежик в тумане» в честь 50-летия популярного советского мультфильма. Монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей.

В свою очередь режиссер и мультипликатор «Ежика в тумане» Юрий Норштейн обвинил Центробанк в воровстве и плагиате. По его словам, регулятор подписал соглашение с «Союзмультфильмом», «не вникая в суть дела», а художник-постановщик Франческа Ярбусова не принимала участия в разработке эскизов монет.