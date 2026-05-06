HR-эксперт Лоикова описала охлаждение рынка труда

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что рынок труда в России переживает охлаждение в офисном сегменте и рост спроса на рабочих. По ее словам, конкуренция усилилась, а поиск работы занимает до полугода.

Независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства московского отделения «Опоры России», клинический психолог Зулия Лоикова сообщила, что на рынке труда сформировались две разнонаправленные тенденции.

«Если мы говорим об офисном персонале, мы видим тенденцию в том, что многие уходят в никуда, и она плачевна из-за того, что люди просто выгорели. Сложность найти работу достаточно высокая, потому что выросла конкуренция на рынке труда. Сокращение есть в определенных отраслях, ну и, собственно говоря, ставку и выбор делают работодатели гораздо больше и длительнее. То есть в среднем поиск работы составляет от 4 до 6 месяцев», — подчеркнула Зулия Лоикова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, этот сегмент демонстрирует охлаждение, а работодатели усилили требования к кандидатам.

«Сейчас на спросе синие воротнички, то есть те самые пресловутые, квалифицированные рабочие, которых нам очень не хватает сейчас во многих отраслях. Поэтому, в принципе, мы наблюдаем явную тенденцию — рост заработных плат на 58% за год, что создает в целом иллюзию того, что рынок живой», — считает Зулия Лоикова.

