Холдинг Усманова USM вышел из бизнеса системы маркировки «Честный знак»

сегодня в 11:33

Холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова заявил о выходе из капитала системы маркировки «Честный знак». До этого предпринимателю принадлежало 50% оператора, рассказал РБК представитель USM.

У «Честного знака» по-прежнему остается ряд инвесторов. При этом первоначальный состав значительно изменился.

Теперь среди акционеров нет USM, которая принадлежит Усманову. Бизнесмен на протяжении последнего времени старается покидать капитал принадлежащих ему активов.

Холдинг USM ведет бизнес в области металлургии, горной добычи, технологий и телекоммуникаций. В него входят «Удоканская медь», «Металлоинвест», «Мегафон» и другие компании. Состояние Усманова — 13,4 млрд долларов.

Ранее Bloomberg сообщал, что состояние богатейших россиян увеличилось на 26 млрд долларов.