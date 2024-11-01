Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на 26 млрд долларов

сегодня в 11:29

Агентство Bloomberg опубликовало «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Из него следует, что состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 26,274 млрд долларов, сообщает ТАСС .

4,81 млрд долларов с начала года заработал председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние увеличилось до 28,8 млрд долларов.

Основатель «Северстали» Алексей Мордашов заработал 4,75 млрд долларов (25,6 млрд), сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — 4,2 млрд долларов (23 млрд).

Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов потерял 6,46 млрд долларов. Его состояние уменьшилось до 14,6 млрд долларов.

Bloomberg публикует «Индекс миллиардеров» с 2012 года. В рейтинг включены имена 500 самых богатых людей мира.

Ранее миллиардер Роман Авдеев продал принадлежащую ему долю в компании «Россиум» структурам миллиардера Сергея Сударикова. Авдеев занимает 108 место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.