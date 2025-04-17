H&M не сможет ликвидировать юрлицо в России из-за долгов за вывоз мусора

Компании H&M не разрешили ликвидировать юридическое лицо в РФ из-за наличия долгов за вывоз мусора. Российская коммунальная служба подала в суд на шведскую фирму, сообщает SHOT .

H&M не может ликвидировать ООО «Эйч энд эм», поскольку фирма оплатила не все собственные долги. Со шведской компанией начал судиться региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик».

Коммунальная служба просит, чтобы «Эйч энд эм» погасила долги за вывоз мусора из магазинов в Саратовской области. Необходимо заплатить 30 тыс. рублей, среди которых пени за просрочку.

H&M пытается ликвидировать ООО в России с лета 2024 года. Однако каждый раз компания получает отказ.

Ранее сообщалось, что иностранные ритейлеры H&M, Inditex, Uniqlo, Vans могут утратить товарные знаки в РФ в связи с истечением срока действия патентов.