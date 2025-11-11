«Хлеб» равно «жизнь»: Лукашенко оценил рекорды Беларуси в сельском хозяйстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на то, что этот год был непростым для сельского хозяйства, в этом году страна может рассчитывать на рекордные урожаи, сообщает MIR24.TV .

«Как будто Господь нас серьезно испытывал. И что? Мы показали прекрасные результаты. Об этом уже сегодня можно говорить. Может я преувеличиваю, не прекрасные, а лучше, чем когда-либо. Если мы хотим, то у нас и людей хватает, и техники, и дисциплины, и порядка. Я говорю в общем, в целом. Между словом „хлеб“ и словом „жизнь“ можно смело ставить знак равенства», — сказал лидер.

По его словам, в последнее время аграриев сильно подводила погода, но они приложили огромные усилия и сумели собрать огромный урожай. Также он призвал прекратить сетования на нехватку кадров в этой отрасли.

Александр Лукашенко рекомендовал опираться при оценке деятельности работников сельского хозяйства на показатели, достигнутые в текущем году.

