Хлеб из саранчи: эксперт рассказал, почему России не грозит еда из насекомых

Бизнесмен, директор ЭФКО Сергей Иванов заявил, что России в отличие от многих других стран не грозит альтернативная еда или «хлеб из саранчи»: она всегда может накормить себя сама.

«Вопросы альтернативной еды касаются регионов, которые сегодня голодают или у которых нет возможности себя кормить самостоятельно — это пустыня, Ближний Восток, страны Африки, частично Юго-Восточная Азия. У нас все хорошо. Кто бы мне рассказал 20 лет назад о том, сколько рапса будет собираться в Кемеровской области, я бы рассмеялся. А сегодня Алтайский край вообще житница серьезная», — сказал Иванов в эфире радио Sputnik.

По его словам, в долгосрочной перспективе именно у РФ одна из самых крепких позиций на мировом рынке разделения труда в продовольственной сфере.

Ранее шеф-повар Андрей Котов заявил, что в России вряд ли удастся в ближайшее время ввести ГОСТ на суши и роллы.