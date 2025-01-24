Вряд ли дойдет до реализации: почему невозможно ввести ГОСТ на роллы и суши

В России планируется внедрение ГОСТа на суши и роллы в ответ на растущее количество случаев массовых отравлений. Однако, как считает шеф-повар Андрей Котов, создать единый стандарт для всех разновидностей суши и роллов будет крайне сложно, сообщает «Вечерняя Москва».

Эта инициатива депутатов нацелена на улучшение качества и безопасности данных продуктов. При этом Котов отметил, что в Москве существует огромное разнообразие роллов, и вряд ли Госдума будет разрабатывать стандарт для каждого наименования.

Скорее всего, стандарт будет касаться лишь компонентов, входящих в состав суши и роллов, а не готовых изделий. Важными аспектами могут стать санитарные нормы, условия хранения ингредиентов, температурные режимы и сроки годности.

Тем не менее шеф-повар также указал на недостатки такого подхода. Трудно будет охватить все виды продукции в одном ГОСТе, а названия могут варьироваться, что создает возможность обхода норм. Например, если название роллов изменится, они могут не подпадать под действие стандарта.

«Вряд ли этот закон дойдет до реализации», — заключил шеф-повар.