Хельсинки через суд хотят разорвать договор с владельцами Helsinki Hall из РФ

Администрация финской столицы Хельсинки обратилась в суд с иском о расторжении договора с российскими владельцами концертной арены Helsinki Hall якобы из-за долга по аренде земли, пишут РИА Новости .

«Администрация города Хельсинки в среду, 30 октября, подала в окружной суд Хельсинки заявление о взыскании неуплаченной арендной платы за землю, принадлежащую арене (в районе — ред.) Илмала», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению мэрии Хельсинки, долг составляет 212 тысяч евро, что в пересчете на российские деньги по курсу от 5 ноября 2024 года составляет более 22 млн 502 тыс. рублей. Из-за этого долга городские власти требуют, чтобы суд признал заключенный ранее договор с российскими владельцами здания недействительным.

По данным СМИ, Helsinki Hall принадлежит бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, которые попали под санкции Евросоюза и не стали продавать акции арены в установленный срок. Период продажи акций истек 30 июня 2024 года.