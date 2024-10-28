Хейтеры и конкуренты: кто чаще всего сообщает в ФАС о рекламе без маркировки

90% всех дел о рекламе без маркировки возбуждено по инициативе третьих лиц

Общая сумма штрафов по маркировке рекламы в этом году составила 21,3 млн рублей. Около трети предпринимателей игнорируют маркировку, не подозревая, каким образом о нарушениях могут узнать. При этом 90% всех дел было возбуждено по инициативе третьих лиц, сообщил РИАМО основатель рекламного и PR-агентства VI-media Илья Варлахов.

По его словам, некоторые не могут отличить нативную рекламу от псевдонативной. Кажется, что «ничего страшного», если блогер случайно отметит бренд и разместит ссылку на конкретный товар с промокодом, рассказывая обо всех преимуществах и свойствах.

«Многие не знают, что маркировать нужно и саморекламу. Например, медицинский центр запускает курс подготовки к беременности и родам с полным описанием программы, стоимости и призывает к покупке», — отмечает эксперт.

Рекламодатели могут упускать технические детали, что-то неправильно заполнять в кабинете оператора рекламных данных, использовать один токен для разных креативов или генерировать случайный набор букв «для вида».

«Не высокие технологии и сканеры-пауки (программы, которые ищут нарушения, сканируя тексты в соцсетях на предмет рекламы без маркировки), о которых много рассуждали после принятия закона, а хейтеры, конкуренты, а нередко и борцы за правду — главный инструмент поиска недобросовестных рекламодателей: 90% всех дел было возбуждено по инициативе третьих лиц», — отметил Варлахов.

Он рассказал о нескольких реальных кейсах по возбуждении дел в отношении отсутствия маркировки рекламы.

Так, заявитель предоставил в ФАС ссылки на 13 рекламных постов без маркировки в Telegram-канале «Блогерша Рубцовска». Если оценивать в штрафах, это потенциально 3,9 млн рублей, потому что штраф выписывается за каждый эпизод правонарушения. В ходе рассмотрения дела публикации были удалены, кроме одной. Однако это не повлияло на принятие решения об административном правонарушении.

Летом блогерское сообщество было взволновано резонансным штрафом блогера Арины Никифоровой («Арина из магазина»). Девушка получила предписание на штраф в 100 тыс. рублей за то, что разместила маркировку не на всех сторис рекламного креатива (не указала метку на так называемой «подводке» к рекламе), чем поделилась с подписчиками.

«Правильная маркировка рекламы имеет важное значение как для брендов, так и для блогеров, поскольку способствует формированию доверительных отношений с аудиторией и предотвращает юридические последствия. Особенную бдительность следует проявлять рекламораспространителям: блогерам и администраторам каналов и сообществ, потому что они являются основными ответчиками», — предупредил Варлахов.