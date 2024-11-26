Губернатор Воробьев: технологический потенциал важен для привлечения инвестиций

Технологический потенциал «живет» в Подмосковье и он важен для привлечения инвестиций, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

Он отметил важность технологического потенциала: компании, которые в Подмосковье реализуют свои бизнес-проекты по этому направлению, добиваются успеха.

Ранее губернатор рассказал, что получить необходимые документы и разрешение на строительство в Подмосковье можно в электронном виде, процедуры стали быстрее и проще. Бумажные документы не требуются, как и личное присутствие.