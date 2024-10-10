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Губернатор Воробьев: Подмосковье на 5-м месте по экспорту сельхозпродукции в РФ

Московская область занимает одну из лидерских позиций по экспорту сельскохозяйственной продукции. В этом плане регион на пятом месте по стране, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Московская область экспортирует разные товары. Однако больше всего она продает: говядины 77% (компании «Марр Руссия», «Мираторг»), сыры и творог 55% («Хохланд Руссланд» и ГК «Лакталис»), кисломолочные продукты 70% («Эйч энд Эн трейд», «Эрманн»), рыба 37% («Мираторг», «Черкизово»), свинина 44% («Мираторг, „Черкизово“), напитки 26% („Мегапак“, „Аквалайф“), мясо птицы 33% („Мираторг“, „Черкизово“), продукты переработки овощей, фруктов и орехов 24% („Плодоимпорт“, „Мартин“, „Аграна Фрут Московский регион“), отметил Воробьев.

За четыре года экспорт региона увеличился в два раза. Он составляет практически два млрд долларов.

«В структуре экспорта Московской области продукция АПК занимает первое место», — добавил губернатор Подмосковья.

Ранее Воробьев заявил, что цель региона — обеспечить независимость РФ в производстве семян. Также Подмосковью нужно создать свою семенную базу.