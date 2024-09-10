Губернатор Подмосковья: строительство новых 5 индустриальных парков очень важно

Строительство 5 новых индустриальных парков — очень важная задача. Команда Мининвеста региона активно работает над привлечением новых предприятий и содействует развитию компаний, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша большая <…> программа по строительству 5 новых индустриальных парков, а мы договаривались в сентябре их по возможности посетить, осветить, рассказать, пригласить соответственно новые компании, — все это очень важная, чувствительная работа», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он отметил, что команда зампреда правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой очень активно привлекает новые предприятия, оказывает содействие развитию, модернизации уже значимых для региона, для экономики компаний.

Ранее Мининвест Подмосковья сообщал, что 223 компании стали победителями конкурса на получение субсидий для компенсации расходов на покупку оборудования для создания, развития и модернизации производства. Общая сумма поддержки — 650 млн рублей.

Размер субсидий разный, при этом одна не может превышать 5 млн рублей. Поддержку предприятиям оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».