Более 200 МСП-предприятий модернизируют при поддержке Подмосковья

В Московской области подвели итоги конкурса субсидий для субъектов МСП на модернизацию и лизинг оборудования. В общей сложности на получение этой меры поддержки было подано 409 заявок. По итогам конкурса 223 компании признаны победителями конкурса на получение субсидий, дающих возможность компенсировать расходы на приобретение оборудования в целях создания, развития и модернизации производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Общая сумма поддержки составляет 650 млн рублей. Размеры субсидий варьируются. Одна не может превышать 5 млн рублей и при этом должна покрывать не более половины от произведенных затрат», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Прием заявок на получение этой меры поддержки проходил с 1 по 31 июля текущего года. В числе ключевых условий ее получения — наличие статуса МСП, регистрация и функционирование субъекта бизнеса в Московской области. Кроме того, затраты, на компенсацию которых идут средства субсидии, должны быть проведены не ранее 1 июля 2023 года. Если ранее компания уже становилась получателем этой меры поддержки, то условием ее повторного получения также является достижение заявленных результатов в рамках субсидии, предоставленной ранее.

Так, например, в число победителей конкурса вошла компания ООО «НПП Пенополимер» из городского округа Коломна, которая занимается нанесением пенополимерной изоляции на стальные трубы. Запрошенный размер субсидии составляет 5 млн рублей. Ее средства необходимы компании для компенсации части расходов на приобретение оборудования на общую сумму 11,2 млн рублей.

Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Также предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра «Мой бизнес» Московской области, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.